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Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili!

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Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili!
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Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle henüz 19 yaşında tenis kariyerini noktalayan ve modellik yapmaya başlayan Sofya Zhuk, paylaştığı yarı çıplak pozuna yapılan binlerce hakaret içerikli yoruma tepki gösterdi.

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili
Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanmasına karşın yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Sofya Zhuk, Amerika'ya yerleşerek modellik yapmaya başladı.
Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili
Birçok markayla işbirliği yapan eski sporcu, sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak pozlarını paylaşıyor.
Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili
Zhuk'un bu pozları binlerce beğeni almasına karşın güzel model birçok hakaret ve nefret dolu maille karşı karşıya kaldı.
Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili
"BU TARZ TEPKİLERİ ANLAYAMIYORUM"
Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini söylerken, "Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum ve bu tarz pozlar paylaşmam gayet normal ancak insanların bu şekilde tepki vermesini anlayamıyorum" dedi.
Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 1999 doğumlu Sofya Zhuk'un Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili

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