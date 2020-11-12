Eski tenisçi model Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili!

Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanmasına karşın yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Sofya Zhuk, Amerika'ya yerleşerek modellik yapmaya başladı. Birçok markayla işbirliği yapan eski sporcu, sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak pozlarını paylaşıyor. Zhuk'un bu pozları binlerce beğeni almasına karşın güzel model birçok hakaret ve nefret dolu maille karşı karşıya kaldı. "BU TARZ TEPKİLERİ ANLAYAMIYORUM"

Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini söylerken, "Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum ve bu tarz pozlar paylaşmam gayet normal ancak insanların bu şekilde tepki vermesini anlayamıyorum" dedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 1999 doğumlu Sofya Zhuk'un Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.





























