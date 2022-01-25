Eski sevgilisini dövdürtmüştü... Semra D. hâkim karşısında

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47 yaşındaki zanlının, adam tutarak eski erkek arkadaşını basketbol sopasıyla dövdürtmüş olduğu belirtilen savcılık iddianamesinde, para karşılığı Semra D.’ye yardımcı olduğu belirtilen Alex S., İsaak G. ve Maria R. isimli kişilerin de cezalandırılması istendi. 39 yaşında olduğu belirtilen eski sevgili yol kenarında ağır yaralı olarak bulunmuş, uzun süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilmişti. Olayın faillerinden olduğu belirtilen Semra D. ilk ifadesinde eski erkek arkadaşının kendisine kötü davrandığı için intikam almak istediğini belirtmişti.