Eski sevgili Fabian cinayetinde tutuklandı

Olay, 10 Ekim Cuma günü, 8 yaşındaki Fabian L.'nin Güstrow'daki evinden kaybolmasıyla başladı. Dört gün sonra, 14 Ekim'de cesedi, Klein Upahl'da bir gölet kenarında bulundu. Cesedi bulan kişinin ise Fabian'ın babasının eski sevgilisi Gina H. olduğu öğrenildi.

Cinayetten birkaç gün sonra Bild gazetesine konuşan Gina H., "Fabian benim için kendi çocuğum gibiydi. Dört yıl boyunca onun üvey annesi gibiydim. Onu kendi çocuğum gibi sevdim. Orada nasıl yattığına dair görüntü asla aklımdan çıkmayacak. Kötü görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Polis, önceki gün sabah erken saatlerde Gina H.'nin Reimershagen'deki evine operasyon düzenledi. Ev ve bahçe arandı, Gina H.'nin kırmızı pikapına el konuldu. Gina H. gözaltına alınırken, küçük yaştaki oğlu da Sosyal Hizmetler'e teslim edildi.

Soruşturmada en kritik soru ise "Gina H. neden tam 13 kilometre uzaktaki Klein Upahl'da dolaşıyordu?" oldu. Bölgedeki hiç kimsenin Gina H.'yi daha önce kasabada görmediği belirtildi.

29 yaşındaki Gina H., yıllardır büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte yaşıyordu. Kendisi gibi küçük bir oğlu olan Gina H., „At hayranı" olarak tanınıyordu. Sosyal medyada kendisini "at kızı" olarak tanımlayan Gina H., aynı zamanda hobi olarak modellik de yapıyordu.

Bir komşusu ise Gina H. için "Gina tuhaf biri. Onunla normal konuşmak mümkün değil. Gina çalışmıyor. Çalışmaya isteksiz, sık sık hastalık izninde, her zaman atlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri, Gina H. ile Fabian'ın babası Mathias R. arasında ilişkileri boyunca sık sık kavga çıktığını belirtti. Bir sakini, "Atlarla dolaşırken o ve eski sevgilisi her zaman şiddetli bir şekilde kavga ediyorlardı" dedi. İki ay önce Fabian'ın babasının Gina H.'den ayrıldığı ve bu ayrılığın Gina H.'yi oldukça etkilediği iddia edildi.