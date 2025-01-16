Eski senatör Dilek Kalaycı hakim karşısında!

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SPD’li eski politikacı Dilek Kalaycı, hakkında yöneltilen yolsuzluk iddialarını Berlin Eyalet Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada kesin bir şekilde reddetti. Kalaycı, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, “Görevimi kötüye kullanmadım. Kişisel kazanç sağlama gibi bir niyetim asla olmadı” dedi. Berlin Savcılığı, 57 yaşındaki Kalaycı’yı rüşvet almakla suçlarken, davada ikinci sanık olarak bir reklam ajansı sahibi de yer alıyor. 58 yaşındaki ajans sahibine ise rüşvet vermek suçlaması yöneltildi. Ajans sahibi de suçlamaları reddederek avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Dilek Kalaycı’nın kararlarını etkilemeye çalışmadım.”

Savcılığın iddiasına göre, reklam ajansı Kalaycı’nın 2019’daki düğün organizasyonunu üstlendi ve bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep etmedi. Suçlamalara göre, Kalaycı, bu hizmetin faturasını istemedi ve ajansa ilerleyen dönemde Berlin Sağlık Dairesi’nden bir reklam kampanyası işi verilmesini sağladı. Davada 12 duruşma günü planladı. Mahkemenin 28 Nisan’da kararını açıklaması bekleniyor. İlk tanıkların ise 24 Ocak itibarıyla dinleneceği mahkeme sözcüsü tarafından bildirildi.