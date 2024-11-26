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Eski Senatör Dilek Kalaycı hakim karşısına çıkacak!

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#Sağlık Senatörü#Dilek Kalaycı#AVRUPADAN HABERLER
Eski Senatör Dilek Kalaycı hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 10:57

Berlin’in eski Sağlık Senatörü Türkiye kökenli siyasetçi Dilek Kalaycı, rüşvet suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Berlin Eyalet Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti. Davanın, 16 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı.

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SAVCILIĞIN hazırladığı iddianameye göre, SPD’li siyasetçi Dilek Kalaycı ve bir reklam ajansı sahibi arasında 2019 baharında bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Reklam ajansının, Kalaycı’nın düğün organizasyonunu planlayıp gerçekleştirdiği, ancak bu hizmetler için fatura kesmediği iddia ediliyor. Savcılık, Kalaycı’nın, ajansa gelecekte senato tarafından iş verilmesi karşılığında bu organizasyonu ücretsiz yaptırdığını ileri sürüyor. Reklam ajansı sahibi de davada rüşvet verme suçlamasıyla yargılanacak. Berlin Eyalet Mahkemesi, dava için Nisan 2025’e kadar sürecek 12 duruşma günü planladı.

İDDİALARI REDDETTİ
Savcılığın iddiasına göre, reklam ajansı Kalaycı’nın düğünü sonrası, Berlin Sağlık İdaresi’nden bir kampanya ihalesi aldı. Kampanya, sağlık sektörüne genç eleman kazandırmayı hedefliyordu. Kalaycı’nın bu süreçte hiçbir ödeme talep etmediği ve ajansın iş almasına olanak sağladığı iddia ediliyor. Berlin’deki Türk toplumunun yakından tanıdığı isimlerden bir olan Dilek Kalaycı ise, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Avukatı Robert Unger RBB24’te yaptığı açıklamada, “Müvekkilim hiçbir zaman görevlerini kötüye kullanmamıştır” açıklamasında bulundu.

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#Sağlık Senatörü#Dilek Kalaycı#AVRUPADAN HABERLER

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