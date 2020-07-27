MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEski polise NSU 2.0’dan gözaltı
GeriAvrupa Eski polise NSU 2.0’dan gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Eski polise NSU 2.0’dan gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski polise NSU 2.0’dan gözaltı
Abone Olgoogle-news

Frankfurt Savcılığı, ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarıyla ilgili iki kişinin gözaltına alınıp yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerden biri 63 yaşında ve Bavyera Polis Teşkilatı’nın eski bir memuru, diğeri ise onun 55 yaşındaki eşi.

SAVCILIĞIN paylaştığı bilgiye göre, şüpheli karı-kocanın Landshut’taki evinde arama yapan Bavyera ve Hessen polisi çifti gözaltına aldı. Eski polisin daha öce de ırkçı mailler göndermekten, halk arasında kin ve nefret yaymaktan kaydının olduğu öğrenildi. Savcılık, sorgularının ardından serbest bırakılan çifti tutuklamak için yeterli delilin olmadığını açıkladı. Evde el konulan bilgisayar ve diğer delillerin incelenmesi ise devam ediyor. Bilgisayar incelemesinde yeni deliller ortaya çıkarsa tutuklanma gündeme gelebilir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle