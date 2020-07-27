Eski polise NSU 2.0’dan gözaltı
Frankfurt Savcılığı, ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarıyla ilgili iki kişinin gözaltına alınıp yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerden biri 63 yaşında ve Bavyera Polis Teşkilatı’nın eski bir memuru, diğeri ise onun 55 yaşındaki eşi.
SAVCILIĞIN paylaştığı bilgiye göre, şüpheli karı-kocanın Landshut’taki evinde arama yapan Bavyera ve Hessen polisi çifti gözaltına aldı. Eski polisin daha öce de ırkçı mailler göndermekten, halk arasında kin ve nefret yaymaktan kaydının olduğu öğrenildi. Savcılık, sorgularının ardından serbest bırakılan çifti tutuklamak için yeterli delilin olmadığını açıkladı. Evde el konulan bilgisayar ve diğer delillerin incelenmesi ise devam ediyor. Bilgisayar incelemesinde yeni deliller ortaya çıkarsa tutuklanma gündeme gelebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle