Eski polise NSU 2.0’dan gözaltı

SAVCILIĞIN paylaştığı bilgiye göre, şüpheli karı-kocanın Landshut’taki evinde arama yapan Bavyera ve Hessen polisi çifti gözaltına aldı. Eski polisin daha öce de ırkçı mailler göndermekten, halk arasında kin ve nefret yaymaktan kaydının olduğu öğrenildi. Savcılık, sorgularının ardından serbest bırakılan çifti tutuklamak için yeterli delilin olmadığını açıkladı. Evde el konulan bilgisayar ve diğer delillerin incelenmesi ise devam ediyor. Bilgisayar incelemesinde yeni deliller ortaya çıkarsa tutuklanma gündeme gelebilir.