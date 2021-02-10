Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisi evinde ölü bulundu!

Bayern Münih'li Jerome Boateng, eski kız arkadaşının ölümünün ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosundan ayrıldı. Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt, 25 yaşında yaşamını yitirdi. Alman basını eski mankenin intihar ettiğini yazdı; ancak yetkililer ölümle ilgili herhangi bir şüpheli olay olmadığını açıkladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Katar'da bulunan Boateng ise takım kafilesinden ayrıldı. Bayern, oyuncunun Meksika ekibi Tigres ile yapacağı maçta forma giymeyeceğini açıakladı. Takım teknik direktörü Hansi Flick, 32 yaşındaki defans oyuncusunun Münih'e döneceğini kaydetti. Jerome Boateng'in 15 ay ilişki yaşadığı Kasia Lenhart, ölümünden bir hafta önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yalanlardan sıkıldığını bildirirek oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ünlü modelin bir önceki ilişkisinden doğan Noah isimli bir çocuğu bulunuyordu. Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve ''Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kasia Lenhardt'ın ölüm haberi, arkadaşı Sara Kulka tarafından da doğrulandı. Kulka'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda da dikkat çeken ifadeler yer alıyordu: "Huzur içinde uyu. Harika birisin. Seni özlüyorum ve sana 'hoşça kal' demeyi çok isterdim. Umarım şimdi huzuru bulursun. Umarım dilediğin şekilde gerçekler şimdi ortaya çıkar. Seni asla unutmayacağım. Senin gibi gülen birini tanımıyorum"

Berlin polisinden bir sözcü de, "Dün akşam 8:30 sularında Charlottenburg'da bir intihar şüphesiyle operasyon düzenlendi. Evde cansız bir kişi bulundu. Başka bir şahsın gerçekleştirdiğine yönelik herhangi bir kanıt yok" dedi.