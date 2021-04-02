Eski istihbaratçı CDU’dan aday mı olacak?

CDU teşkilatının 196’ncı seçim bölgesi için Maassen’in adaylığını onayladığı, son kararın Güney Thüringen CDU teşkilatı tarafından verileceği belirtildi. Hildburghäuser Teşkilatı Başkanı Christopher Other, eski istihbarat başkanının normal bir CDU’lu olduğunu ve tanınmışlığı sayesinde bu seçim bölgesini kazanabileceklerini söyledi. Özellikle doğu eyaletlerinde seçmenlerinin önemli bölümünü aşırı sağcı parti AfD’ye kaptıran CDU’nun, muhafazakâr ve sağ görüşleriyle tanınan Maassen’in adaylığı ile seçmenleri geri kazanmak istediği belirtiliyor.

Ancak Hans-Georg Maassen, istihbarat başkanlığı döneminde en tartışmalı isimlerden biriydi. Chemnitz’de yabancılara yönelik saldırıları inandırıcı bulmadığını söyleyen Maassen’in AfD’nin teşkilatı tarafından gözlenmemesi için nelere dikkat etmesi konusunda tüyolar verdiği iddia edilmişti. Maassen’in adaylık açıklamasının 1 Nisan’da kamuoyuna duyurulmasından sonra ilk tepkiler gelmeye başladı. Federal Çalışma Bakanı SPD’li Hubertus Heil, Twitter hesabından CDU Genel Başkanı Armin Laschet ve CDU Genel Sekreteri’ne yönelik, “Bu çok kötü 1 Nisan şakası değil mi?” diye sordu. CDU genel merkezi ise Maassen’in adaylığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı.