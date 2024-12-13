Eski genel müdüre 9.2 milyon Euro’luk dava

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RBB Yönetim Kurulu’nun, Schlesinger’e yönelik geniş çaplı dava hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Dava, tartışmalı ikramiye ödemeleri ve başarısız inşaat projeleri gibi ciddi suçlamalara dayanıyor. Schlesinger ise tüm suçlamaları reddederek yasal sürecin sonucunu beklediğini ifade etmişti. İddiaların bir kısmı, Schlesinger ve diğer yöneticilere yapılan 2.3 milyon Euro’yu bulan tartışmalı ikramiye ödemeleriyle ilgili. Ancak asıl dikkat çeken konu, 63 milyon Euro olarak planlanan ancak 311 milyon Euro’ya çıkan “Dijital Medya Binası” projesi. Bu proje kapsamında hiçbir zaman hayata geçirilmeyen bir bina için tam 6.88 milyon Euro harcandığı ortaya çıkmıştı. Berlin Eyalet Sayıştayı, projede ciddi düzensizlikler ve ekonomi kurallarına aykırılıklar tespit etti.

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DAVA 15 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Öte yandan, Patricia Schlesinger emekli maaşı olarak aylık 18 bin 400 Euro talep ediyor. Bu rakam, eski maaşının yüzde 78’ine denk geliyor. RBB ise emekli maaşıyla ilgili bir karşı dava açarak 270 bin Euro talep etti. Bu süreçte taraflar arasındaki hukuk mücadelesi 15 Ocak 2025’te başlayacak. Schlesinger’in yerine geçici olarak göreve getirilen Katrin Vernau’nun ardından, RBB’nin yeni Genel Müdürü Ulrike Demmer oldu. Kamuoyu, RBB’nin bu dava sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyor.