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Haber Giriş: 04.08.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Eski futbolcu 35 yaşında kalbine yenik düştü

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Eski futbolcu 35 yaşında kalbine yenik düştü
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2005-2008 yılları futbol sezonunda Kırıkkalespor formasını giyen ve geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle 23 yaşında futbola veda eden 35 yaşındaki Mustafa Karakaya, kalbine yenik düştü.

MKE Kırıkkalespor'un formasını 2005-2008 yılları arasında giyen “Mario” lakaplı Mustafa Karakaya, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesi Bölgesel Amatör ligde mücadele eden camiayı yasa boğdu.

FUTBOLU ZORUNLU BIRAKTI
MKE Kırıkkalespor’da başarılı bir grafik çizen ve bir çok kulübün dikkatini üstüne çeken Mustafa Karakaya, 23 yaşında böbreklerinden rahatsızlanınca çok sevdiği futbolu bırakmak zorunda kaldı. Futboldan ayrılan Mustafa Karakaya, babası Ramazan Karakaya’nın verdiği böbrekle yeniden hayata tutundu.

Eski futbolcu 35 yaşında kalbine yenik düştü
TELEVİZYONDA SPOR PROGRAMI YAPIYORDU
Tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite sınavına giren ve Başkent Üniversitesinde Radyo Televizyon bölümünü kazanan Mustafa Karakaya, daha sonra medya sektörüne adım attı. Karakaya, son olarak Ankara'da Kanal B televizyonunda spor programı yapıyordu.

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