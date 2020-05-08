Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing hakkında cinsel taciz suçlaması

FRANSA’nın 94 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı ve şu anda Anayasa Konseyi üyesi Valery Giscard d’Estaing, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya. Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke, Fransa’da 1974-1981 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Giscard d’Estaing hakkında 2018 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz 10 Mart’ta Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Alman televizyon kanalı WDR’de çalışan 37 yaşındaki Gazeteci Ann-Kathrin Stracke dün yaptığı açıklamada, Eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Anayasa Konseyi üyesi d’Estaing’in 2018 yılında başkent Paris’te bulunan ofisindeki röportaj sırasında kendisini taciz ettiğini iddia etti. Gazeteci Stracke, “Çarşamba akşamı Fransız gazetesi Le Monde ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından yayınlanan bilgiler doğrudur. Bana yapılan taciz olayını anlatmaya karar verdim. Çünkü insanların eski bir Fransız Cumhurbaşkanının bir röportajdan sonra bir gazeteciye cinsel tacizde bulunduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Valery Giscard d’Estaing hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılması için girişimde bulunan Gazeteci Stracke, cinsel saldırı şikayetini geçtiğimiz 10 Mart’ta Paris Cumhuriyet Savcılığına gönderdiğini ifade etti. GAZETECİYE ÇALIŞTIĞI KURUMDAN DESTEK

Cinsel tacize uğradığını öne süren Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke, çalıştığı televizyon kanalı WDR tarafından da destekleniyor. WDR tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Aralık 2018’de yaşandığı iddia edilen olayın araştırıldığı bildirildi. Öte yandan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing, 2004 yılından bu yana Anayasa Konseyi üyesi olarak görevini sürdürüyor.