Eski eşle yeni eş arasında heykel atışması

GERHARD Schröder’in eski eşi Doris Schröder-Köpf, Hannover’deki ortak evlerinde ikamet eden eski Başbakan Schröder ve yeni eşi Kore asıllı Soyeon Schröder-Kim’e uyarı göndererek evin holündeki mobilyaları boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine Soyeon Schröder, holde yer alan barış heykelciğinin fotoğrafını paylaşarak “Bunu kaldırmamızı istiyor” diye Instagram sayfasından duyurarak sitem etti. Kore asıllı Soyeon Schröder-Kim’in paylaştığı ve kaldırılması istenen fotoğraftaki heykelin ise İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya götürülerek seks kölesi olarak çalıştırılan Koreli kadınları anısına yapılan ‘Barış heykeli’ olduğu belirtildi.

‘SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRDİM’

Doris Schröder-Köpf ise bu paylaşım üzerine kendisinin kadın haklarıyla mücadele edenlere saygısızlık ettiği yönündeki suçlamayı saçmalık olarak nitelendirdi. Doris Schröder-Köpf, talebinin güvenlik gerekçesiyle olduğunu ve büro olarak kullanılan evin girişindeki holün, acil durumlarda çıkış yolu olduğunu vurguladı. Köpf, “Ben sadece sorumluluğumu yerine getirdim. Genç kızların ve kadınların haklarını savunmak benim günlük işimin bir parçası” dedi.