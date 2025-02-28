Eski boksörün aranan kardeşi teslim oldu

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OLAY, bir cinayet davasının duruşmasının ardından mahkeme binası dışında meydana geldi. Polis ve savcılık yetkililerine göre, açılan ateş sonucu dört kişi yaralandı. Yaralıların, davada sanık olan 34 yaşındaki Hüseyin A.’nin yakınları olduğu belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. Olayın ardından polis, eski boksörün kardeşini “dörtlü cinayete teşebbüs ve tehlikeli vücut yaralaması” suçlamasıyla arıyordu. Şüpheli, medyada yansıyan haberlere göre avukatıyla birlikte perşembe gecesi saat 23.00’te Bielefeld Polis Merkezi’ne gelerek teslim oldu.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Avukat, bu teslim sürecinin önceden cinayet bürosu şefiyle koordine edildiğini ve “barışçıl ve iş birliği içinde” gerçekleştiğini belirtti. Polisin, şüpheliye silahlı müdahalede bulunmadığı ve şartlarına uyduğu ifade edildi. Şüpheli, bugün bir hakim önüne çıkarılacak. Cuma günü planlanan duruşma, mahkeme tarafından ertelendi. Mahkeme sözcüsü Guiskard Eisenberg, “Büyük Ceza Dairesi’nin süreçle ilgili bazı soruları netleştirmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı. Sanık avukatının, davaya müdahil olan tarafın katılımıyla ilgili yeni taleplerde bulunduğu ve bu konuda cuma gününe kadar karar verilemeyeceği belirtildi.

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OLAY BÜYÜK ŞOK YARATMIŞTI

Eski boksör Besar Nimani’nin öldürülmesi davası, ocak ayının sonunda başlamıştı. Savcılık iddianamesine göre, 9 Mart 2024’te iki kişi, Nimani’ye Bielefeld’in yaya bölgesindeki bir mağazanın önünde pusu kurdu ve 16 el ateş etti. Olay, halk arasında büyük şok etkisi yarattı. Nimani, arabasını park ettikten sonra yürüyerek olay yerine gelmiş ve çok sayıda kurşun isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak hakkında “cinayet” suçlaması bulunan 34 yaşındaki sanık, şimdiye kadar suçlamaları kabul etmedi. Bir diğer şüpheli ise halen kaçak durumda. Duruşmalar, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. Polis özel birimleri, mahkeme binasını ve duruşma salonunu koruma altına alırken, tüm ziyaretçiler, müdahil taraflar ve medya mensupları, salona girmeden önce aranıyor.