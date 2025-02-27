Eski başbakana ‘yetkilerini aştın’ suçlaması

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Savcılar, Morawiecki’nin 2020’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘yalnızca postayla oy kullanılması’ talimatının hiçbir yasal dayanağı olmadığını ileri sürdü. Savcılık sözcüsü Piotr Skiba, basına yaptığı açıklamada, Morawiecki’nin yetkisini aşmak ve resmi görevlerini yerine getirmemekle suçlandığını söyledi. Eski Başbakan Morawiecki ise Varşova’daki Bölge Savcılığına geldi ancak ifade vermeyi reddetti. Morawiecki, hakkındaki suçlamalara dair, “Kovid-19 salgını tüm dünya için büyük bir meydan okumaydı. Dünya dondu kaldı. Ne Avrupa’da ne de diğer kıtalarda hiç kimse, hiçbir ülke hazırlıklı değildi” ifadelerini kullanarak belirtilen dönemdeki kararını savundu.

Ayrıca, Morawiecki, başbakanlık sıfatıyla seçimi belirli bir zaman diliminde düzenlemesinin kendisinin görevi olduğu için ‘harekete geçtiğini’ kaydetti. Polonya’da bir mahkeme, 2020’de, cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘posta yoluyla oy kullanılması’ kararının yasaların çeşitli hükümlerini ihlal ettiğine karar vermişti.