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Eski başbakana ‘yetkilerini aştın’ suçlaması

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#Polonya#Mateusz Morawiecki#AVRUPADAN HABERLER
Eski başbakana ‘yetkilerini aştın’ suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 18:41

Polonya’da eski Başbakan Mateusz Morawiecki, 2020’deki Kovid-19 salgını sürecinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘sadece posta ile oy kullanılabilmesi’ emrini vererek ‘yetkilerini aşmakla’ suçlandı.

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Savcılar, Morawiecki’nin 2020’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘yalnızca postayla oy kullanılması’ talimatının hiçbir yasal dayanağı olmadığını ileri sürdü. Savcılık sözcüsü Piotr Skiba, basına yaptığı açıklamada, Morawiecki’nin yetkisini aşmak ve resmi görevlerini yerine getirmemekle suçlandığını söyledi. Eski Başbakan Morawiecki ise Varşova’daki Bölge Savcılığına geldi ancak ifade vermeyi reddetti. Morawiecki, hakkındaki suçlamalara dair, “Kovid-19 salgını tüm dünya için büyük bir meydan okumaydı. Dünya dondu kaldı. Ne Avrupa’da ne de diğer kıtalarda hiç kimse, hiçbir ülke hazırlıklı değildi” ifadelerini kullanarak belirtilen dönemdeki kararını savundu.

Ayrıca, Morawiecki, başbakanlık sıfatıyla seçimi belirli bir zaman diliminde düzenlemesinin kendisinin görevi olduğu için ‘harekete geçtiğini’ kaydetti. Polonya’da bir mahkeme, 2020’de, cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘posta yoluyla oy kullanılması’ kararının yasaların çeşitli hükümlerini ihlal ettiğine karar vermişti.

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#Polonya#Mateusz Morawiecki#AVRUPADAN HABERLER

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