Eski bakandan Z kuşağına ‘asalak’ suçlaması!

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BİR dönemler Federal Çalışma Bakanı ve SPD Genel Başkanı olarak da görev yapan Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘Z kuşağı’ olarak bilinen ve 1995-2010 yılları arasında doğan genç insanlara ‘asalak’ ve ‘tembel’ suçlamasında bulundu. Federal Çalışma Ajansı eski Başkanı Frank-Jürgen Weise’nin Almanya’da çalışabilecek durumda olan ve çalışmadıkları için 25-45 yaşları arasında 260 bin kişinin ‘yurttaş parası’ (sosyal yardım) alarak devletin sırtından geçindiğini açıklaması üzerine, Sigmar Gabriel, sosyal medya platformu X’te, “Eski Çalışma Ajansı şefi, yüzbinlercesi genç olan, yurttaş parası ile geçinen kişilere öfke kusuyor. Haklı olmasından korkuyorum. Varlıklı olanlar, okulu bitirdikten sonra anne-babalarının sırtından uzun süre ücretli izin kullanıyorlar ve ardından haftada sadece 4 gün çalışıyorlar” paylaşımında bulundu. İkinci bir paylaşımında da “Yukarıda da aşağıda da: Her geçen gün daha az kişi çalışmak istiyor. Yalnız yukardakilere daha az eleştiri geliyor” satırlarına yer verdi.

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ESNEK ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYORLAR

Zengin çocuğu Z kuşağını “asalak”, dar gelirli ve fakir kesimden gelen Z kuşağını “tembel” olmakla suçlayan Gabriel, anne-babaların sırtından geçinenlerin diğerleri gibi eleştirilmemesine de dolaylı bir biçimde tepki gösterdi. Öte yandan Almanya’da yapılan bir kamuoyu yoklamasında şu anda yüksek öğrenim gören kızlı-erkekli gençlerin sadece yüzde 21’inin haftada 40 saat çalışılan klasik modeli desteklediği saptandı. Z kuşağının yüzde 32’sinin esnek çalışma saatlerini tercih ettiği, yüzde 7’sinin proje bazlı çalışmak istediği de kaydedildi.