Eski avukatı ifade verdi, suçlamaları kabul etmedi

AVUKAT Waldschmidt, para konusunu Ernst’in kendisinin açtığını ve tutuklu milliyetçilere para yardımının yapılabileceğini anlattığını belirtti. Konuşmanın da Ernst’in ilk itirafından sonra yapıldığını ileri süren avukat, konuşmadan dolayı Ernst’in suçsuz olduğuna kanaat getirdiğini belirtti. Avukat ayrıca katil zanlısı Ernst’e, ‘silahı kendisine verenin ismini açıkladığı için kimsenin maddi yardımda bulunamayacağını ve bundan sonra da sağ çevrelerde istenmeyen adam ilan edileceğini’ söylediği iddiasını da kabul etmedi. Avukat, Ernst yakalandıktan kısa süre onunla gözaltındayken görüşen ve avukatlığını yapan ilk isimdi. Waldschmidt, soruşturma aşamasında geri çekilmişti.

ÜÇ AYRI İFADE VERDİ

Kassel Valiesi Lübcke’yi 2 Haziran 2019’da evinin terasında tek kurşunla öldürmekle suçlanan Ernst, yakalandıktan sonra üç değişik ifade verdi. İlk ifadesinde Lübcke’yi tek başına öldürdüğünü söylemiş, ikinci iadesinde ise valiyi silahı temin eden Markus H.’nin yanlışlıkla vurduğunu anlatmıştı. Üçüncü itirafında ise iki numaralı sanık Markus H.’nin cinayet anında yanında olduğunu, ancak tetiğe kendisinin bastığını söylemişti. Ernst, ikinci ifadesini, dava sürerken savunmasından azlettiği eski avukatının söylettiğini anlattı.

Son duruşmada Lübcke’nin oğlunun eşi de tanık olarak ifade verdi. Cinayet anında evde öğrencilerinin ödevlerini kontrol ettiğini söyleyen öğretmen gelin, gürültü üzerine yerinden kalktığını ve mutfağın penceresinden dışarıya baktığını, gençlerin havai fişek patladıklarını tahmin ettiğini ancak kimseyi de göremediğini söyledi.