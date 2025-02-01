Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 14:13
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler bu sabah erken saatlerde yaşımını yitirdi. Son dönemlerde ağır bir hastalık geçiren 81 yaşındaki Horst Köhler’in vefatı Alman Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.
CUMHURBAŞKANI Frank-Walter Steinmeier, 2004-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Horst Köhler’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Köhler’in ailesine de başsağlığı diledi.2010’DA İSTİFA ETTİ
Horst Köhler 22 Şubat 1943 tarihinde Polonya’nın Lublin kenti yakınlarındaki Heidenstein’da doğdu. Tecrübeli bir ekonomist olan Köhler, 1976-1980 yıllarında Federal Ekonomi Bakanlığı’nda çalıştı. Daha sonraki yıllarda Federal Maliye Bakanlığı’nın farklı birimlerinde görevler üstlendi. 2000 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına getirilen Köhler, 2004 yılında Almanya
Cumhurbaşkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçilmesine rağmen, Almanya’nın ekonomik çıkarları için Alman askerlerinin Afganistan’da görev almasını desteklediğine dair açıklamaları kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı. Bu eleştirilerin ardından 2010 yılında istifa ederek görevini bıraktı.