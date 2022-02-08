Eski AfD başkanından partiye uyarı: Aşırı sağa teslim oldunuz!

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YAKLAŞIK 6.5 yıl partinin genel başkanlığını yapan Jörg Meuthen, geçtiğimiz günlerde sadece parti başkanlığından değil aynı zamanda parti üyeliğinden de istifa etmişti. Meuthen, son yaptığı açıklamayla AfD içinde büyüyen radikal sağa dikkat çekerken, ciddi uyarılarda bulundu. Meuthen, Kuzey Ren Vestfalya eyalet teşkilatının, AfD Federal Meclis Milletvekili Matthias Hilfereich’i partinin tahkim kuruluna seçmesini eleştirdi. Meuthen, “Kuzey Ren-Vestfalya’daki eyalet parti teşkilatı genel kurulda kendisini ’NS’nin dost yüzü’ olarak tanımlayan birini eyalet tahkim kuruluna seçtiğinde, bu partide bu sadece hoşgörü gösterilmediğini aynı zamanda partide kongre çoğunluğundan destek gördüğünü gösteriyor” diye eleştirdi.

SAĞDA YENİ PARTİ OLUŞUMU

Geçen yıl eylül ayında yapılan genel seçimlerde AfD’den federal Meclis’e seçilen Hilfereich, bazı chat gruplarındaki nasyonal sosyalizmi öven skandal açıklamalarının ortaya çıkmasından sonra AfD Meclis grubuna dahil olmamıştı. Meclis’te bağımsız olan Hilferecih’in Kuzey Ren Vestfalya teşkilatı tarafindan AfD tahkim kuruluna seçilmesi partiden kopmadığı eleştirilerine neden oldu. Meuthen, AfD’nin giderek daha da aşırı sağa kayması nedeniyle bir sonraki seçimlerde ciddi oy kaybedeceğini söyledi. Öte yandan Meuthen’in sağda yeni bir parti oluşumuna gideceği veya yeni kurulacak bir partide yer alacağı iddia edildi.