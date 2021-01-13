Eşiyle birlikte Kovid-19’a yakalandı
Yazar ve televizyon sunucusu Laura Karasek ile 35 yaşındaki eşi Dominic Briggs de koronavirüse yakalandı. 38 yaşındaki Karasek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Burnum kapalı, tat alamıyorum” dedi.
VİRÜSÜ tam olarak kimden kaptıkları konusunda bir fikirleri olmadığını belirten Karasek, şunları söyledi: “Annemde belirtiler vardı. Ziyaret sonrası Dominic ile ikimiz hızlı test yaptırdık. İkimizin de pozitif çıktı. Çocuklar ise sağlıklı. Benim ateşim yok. Dominic’in var. Dominic ile ikimiz ev içinde sürekli maske takıyoruz. Çok büyük korku ve endişe taşımıyorum. Ama nefes alamamak korku filmlerindeki sahneler gibi. Allahtan ben çok zorlanmadım.”
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