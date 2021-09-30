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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar

#Türk-Alman Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER#Frank Uhlig
‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar

Türk-Alman Enstitüsü’nün ‘Sprechende Wände’ (Konuşan Duvarlar) projesi, anayasanın ‘eşitlik’ maddesini sokağa taşıdı.

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Marie Curie Realschule (MCRS) öğrencileri, Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün (DTI) daveti üzerine anayasanın, “Yasa önünde herkes eşittir. Erkek ve kadın eşit haklara sahiptir. Hiç kimse, cinsiyeti, kökeni, ırkı, dili, anavatanı, dini, inançları ve siyasi görüşü nedeniyle mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve engelinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemez” ilkelerine dayalı üçüncü maddesini bir grafiti çalışmasıyla görselleştirdi. Mannheim Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Aksiyon Fonu’nundan hibe almaya hak kazanan ve DTI tarafından hayata geçirilen ‘Konuşan Duvarlar Projesi’, 2021 Unesco Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano tarafından da destekleniyor.
Proje kapsamında Marie-Curie-Realschule 10’uncu sınıf öğrencileri, 25 Eylül Cumartesi günü şehir arşiv binasının karşısında yer alan duvarı rengarenk boyadı. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin 30’uncu yılını kutlamaya hazırlanan ülkede daha da anlam kazanan bu yaratıcı etkinlik süresince öğrenciler, anayasa ve eşitlik ilkesinin çağrıştırdıklarını sokağa yansıtırken, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi kavramlara karşı duyarlılık kazandılar.

‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar
MECLİS’E GÖNDERİLECEK
‘Stadt.Wand.Kunst’ girişimi ve MCRS ile ortaklaşa gerçekleştirilen iki aşamalı projenin atölye çalışması bölümünde, Gülşah Alkaya (DTI), Buket Arfundalı (DTI), Gizem Weber (DTI) öğrencilerle anayasanın üçüncü maddesine dair interaktif bir çalışma yürüttü. Ardından MCRS Kültür Danışmanı Markus Herrmann, grafiti sanatçısı Philipp Himmel, ‘Stadt.Wand.Kunst’ girişiminden Tamara Martinez ve Sebastian Bader öğrencilerin kendi oluşturdukları içeriği grafiti öğeleriyle bir araya getirmelerine destek olan bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Atölye çalışması sonunda öğrenciler, anayasanın eşitlik maddesine gönderme yapan taslaklar hazırladı. Projenin ikinci aşamasında ise birlikte hazırladıkları taslağı grafiti sanatçısı rehberliğinde Mannheim Büyükşehir Belediyesi’nin proje için özel olarak sunduğu duvara aktardılar. Fotoğrafı çekilen çalışma, kartpostal olarak basılarak öğrencilerin anayasanın üçüncü maddesine dair yorumlarını içeren mesajlarla birlikte Berlin’de bulunan Almanya Federal Meclisi’ne gönderilecek.
‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar
SENEYE 5’İNCİ MADDE İŞLENECEK
Frank Uhlig tarafından filme alınan etkinlik günü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Proje bitiminde Merve Uslu, boyanan duvarın önünde öğrencilere kısa bir rap konser verdi. Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü gençlerle, Anayasanın yürürlüğe girdiği gün kapsamında her yıl anayasanın farklı bir maddesini öne çıkaran çalışmalar yürütüyor. Gençlere yönelik demokrasi eğitimini hedef alan projelerin 2022 yılında ana başlığını, fikir özgürlüğünü garanti altına alan beşinci madde oluşturacak. FRANKFURT
‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar

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#Türk-Alman Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER#Frank Uhlig