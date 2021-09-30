‘Eşitlik’ ilkesini grafitiyle anlattılar

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Marie Curie Realschule (MCRS) öğrencileri, Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün (DTI) daveti üzerine anayasanın, “Yasa önünde herkes eşittir. Erkek ve kadın eşit haklara sahiptir. Hiç kimse, cinsiyeti, kökeni, ırkı, dili, anavatanı, dini, inançları ve siyasi görüşü nedeniyle mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve engelinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemez” ilkelerine dayalı üçüncü maddesini bir grafiti çalışmasıyla görselleştirdi. Mannheim Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Aksiyon Fonu’nundan hibe almaya hak kazanan ve DTI tarafından hayata geçirilen ‘Konuşan Duvarlar Projesi’, 2021 Unesco Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano tarafından da destekleniyor.

Proje kapsamında Marie-Curie-Realschule 10’uncu sınıf öğrencileri, 25 Eylül Cumartesi günü şehir arşiv binasının karşısında yer alan duvarı rengarenk boyadı. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin 30’uncu yılını kutlamaya hazırlanan ülkede daha da anlam kazanan bu yaratıcı etkinlik süresince öğrenciler, anayasa ve eşitlik ilkesinin çağrıştırdıklarını sokağa yansıtırken, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi kavramlara karşı duyarlılık kazandılar.