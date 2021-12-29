Eşinin kariyeri için işini bıraktı

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KONUYLA ilgili Bunte magazin dergisinin haberini doğrulayan DHL şirketi, Holefleisch’in temmuz ayından bu yana şirkette aktif olarak çalışmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Baerbock, mayıs ayında Bild gazetesine verdiği demeçte, hükümette görev alması durumunda eşinin işi bırakacağını söylemişti. Daniel Holefleisch seçim sürecinde eşine danışmanlık yapmış ve desteklemişti. Baerbock, hatta seçimler öncesinde de evdeki işlerin sorumluluğunu üstlenen eşinin okul yuva, ev ödevleri gibi konularla da ilgilendiğini kaydetti. Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görev değişimine eşiyle birlikte katıldı.