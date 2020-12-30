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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Eşini yere göğe sığdıramadı...

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Eşini yere göğe sığdıramadı...
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SPD’li Rheinland Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, Bunte dergisine yaptığı açıklamada eşini yere göğe sığdıramadı: “Kocam konusunda çok şanslıyım. Tüm sorunlara çözüm bulabilen ve sorunları neşe haline getiren bir kişi.”

Bir dönem Trier Belediye Başkanlığı ve eyalet müsteşarlığı görevinde bulunan 68 yaşındaki Klaus Jensen ile 2004 yılından beri evli olan 59 yaşındaki Dreyer, uzun süreden beri MS hastası. Hastalığıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dreyer, “Acı çekmiyorum. Hastalıkla barıştım, artık ona karşı savaşmıyorum. Eskiden çok sık tekerlekli sandalyeye oturuyordum. Şimdi durum değişti. Bana her zaman destek olan harika çalışma arkadaşlarım var. Tabii ki kocam da” dedi. Dreyer 6 Ocak 2013 yılından beri Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor. Daha önceki hükümetlerde bakanlık da yapan Dreyer, hukuk fakültesi mezunu.

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