Eşini yere göğe sığdıramadı...

Bir dönem Trier Belediye Başkanlığı ve eyalet müsteşarlığı görevinde bulunan 68 yaşındaki Klaus Jensen ile 2004 yılından beri evli olan 59 yaşındaki Dreyer, uzun süreden beri MS hastası. Hastalığıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dreyer, “Acı çekmiyorum. Hastalıkla barıştım, artık ona karşı savaşmıyorum. Eskiden çok sık tekerlekli sandalyeye oturuyordum. Şimdi durum değişti. Bana her zaman destek olan harika çalışma arkadaşlarım var. Tabii ki kocam da” dedi. Dreyer 6 Ocak 2013 yılından beri Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor. Daha önceki hükümetlerde bakanlık da yapan Dreyer, hukuk fakültesi mezunu.