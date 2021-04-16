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Avrupa
MÜNSTER - Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Eşine sözünü tuttu: Hayvanat bahçesine 750 bin euro bağışladı

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Eşine sözünü tuttu: Hayvanat bahçesine 750 bin euro bağışladı

Almanya’nın Münster kentinde yaşayan 82 yaşındaki bir emekli, ölen eşine verdiği sözü tuttu, kentin hayvanat bahçesine 750 bin euro tutarında bağışta bulundu.

KONUYLA ilgili açıklamada yapan hayvanat bahçesi müdüresi Simone Schehka, söz konusu bağışın tarihlerinde bir ilk olduğunu belirterek Horst Eschler isimli bağışçıya teşekkür etti. Yapılan bağışla gerekli olan tadilatların yerine getirileceğini kaydeden hayvanat bahçesi müdüresi, ayrıca merkezi bir yere asılacak bir plaketle bağışçıların isimlerinin yaşatılacağını söyledi. Avustralya seyahati esnasında oradaki yangında hayvanların durumundan etkilenen çiftin, yardımda bulunmaya karar verdiği, çiftin ayrıca başka hayır kurumlarına da hatırı sayılır destekte bulunduğu vurgulandı.

 

 

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