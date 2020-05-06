Eşinden şok sözler: 'İnsanlar garip, yemekler iğrençti...'

Bir dönem Manchester United forması giyen ve kariyerindeki bu kısa süreli macerada istediğini bulamayan Arjantinli yıldız isim Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, bir televizyon programında Manchester günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çift İngiltere’ye bir türlü ısınamazken Cardoso, programda o günlere dair “nefret ettiği” detayları anlattı. “Angel’e yalvardım, ‘İngiltere olmasın da neresi olursa olsun’ dedim ama lanet olsun ki bunu dedikten bir sene sonra Manchester’daydık” diyen Cardoso’ya tam olarak nelerden hoşlanmadığı sorulduğunda Cardoso, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yolda yürüyorsunuz ve sizi öldürüp öldürmeyecekleri belli değil” yanıtını verdi.

Saha içinde işler istediği gibi gitmeyen Di Maria’nın evine 2015’te hırsız girmişti. İnşaat demiriyle camları kırıp eve giren hırsızlar istediklerini alamadan evi terk etmek zorunda kalmış, Di Maria ve ailesi ise de soygunun olduğu evi satıp yeni bir eve yerleşene dek otelde kalmıştı. ‘Yemekler de iğrençti’

“Yemekler de iğrençti” diye sözlerine devam eden Cardoso, “Kızlar çok makyaj yapıyordu, oyuncak mankenler gibiydiler” dedi. Di Maria, Old Trafford’daki bir sezonun ardından hala formasını giydiği Paris Saint-Germain’e transfer oldu. United formasıyla 32 maçta 4 gol atan Di Maria, başarılı PSG günlerinde 217 maçta 80 gole imza attı.

Bununla birlikte Di Maria da eşi gibi Manchester United günlerini kabus gibi hatırlıyor. Arjantinli yıldızın PSG’den takım arkadaşı Martin Bulka, YouTube’da verdiği bir röportajda “Di Maria, Manchester United’dan nefret ediyor. Oradaki günleri hakkında iyi bir anısı yok. Hatta televizyonda United’la ilgili bir şey çıktığında kanalı değiştiriyor.

2014 yazında Real Madrid’den Louis van Gaal tarafından 59.7 milyon Pound’a transfer olan Di Maria, birçok kez röportajlarında United’ı gitmeyi hiç istemediğini ancak şartların o şekilde geliştiğini ifade etti. Son olarak Şubat 2019’da PSG formasıyla Old Trafford’a dönen Di Maria, maç boyunca taraftarlar tarafından ıslıklanmış Di Maria da zaman zaman tribünlere yanıt vermişti.

PSG’nin 2-0 kazandığı maçta iki golün de asistini yapan Di Maria, Presnel Kimpembe’nin skoru 1-0 yapan golünden sonra tribünlere ‘s… g…’ demesi olay yaratmıştı. Hatta Di Maria’ya maçın bir bölümünde korner bayrağı bölgesinde bira şişesi atılmış, Arjantinli de şişeyi alıp tribünlere dönüp içer gibi yapmıştı.