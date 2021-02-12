‘Eşimi zor günler bekliyor’ dedi...

KRETSCHMANN, yaptığı yazılı açıklamada, “Eşim Gerlinde meme kanserine yakalandı. Durumu şu anda fena değil, ama onu zor zamanlar bekliyor. O yüzden ben eşimin yanında olmak istiyorum. Eyaletimizin de geçmekte olduğu bu zor dönemde eyalet başbakanı olarak tüm gücümle görevimi sürdürmeye devam edeceğim. Hükümetle direkt olarak ilişkisi olmayan randevulara ve etkinliklere ise katılmayacağım. Seçim kampanyası etkinlikleri ve randevular da buna dahil. Bu zamanı eşime ayırıp onun yanında olacağım” ifadelerine yer verdi. 1975 yılından beri evli olan Krteschmann çiftinin yetişkin 3 evlatları olduğu açıklandı.

Öte yandan son kamuoyu yoklamalarına göre Baden Württemberg’de Yeşiller’in yüzde 34, CDU’nun yüzde 27, SPD’nin yüzde 11, sağ popülist AfD’nin yüzde 10, FDP’nin yüzde 10 oy almasının, Sol Parti’nin ise yüzde 5 barajının altında kalmasının beklendiği belirtildi. Eyalet Başbakanı’nın direkt olarak seçilmesi halinde seçmenlerin yüzde 70’inin Kretschmann’ı tercih edeceği aynı kamuoyu yoklamalarında ortaya çıktı.