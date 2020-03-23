Eşi benzeri görülmemiş 750 milyar Euro’luk yardım paketi

ALMANYA korona krizine karşı hazırladığı 750 milyar Euro’luk paketi Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve acil bir hızla çarşamba günü Meclis’e, cuma günü ise Federal Konsey’e sunulacak. Meclis ve konseyden geçtikten sonra yardımlar devreye girecek. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun salgının ekonomik etkisini hafifletmek için 750 milyar Euro’luk bir yardım paketini ve 156 milyar Euro’luk ek bütçeyi onayladığı belirtildi. Buna göre, Alman hükümeti yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen ‘kara sıfır’ (black zero) politikasına son vermiş olacak. Maliye Bakanı Olaf Scholz, “156 milyar Euro değerindeki ek bütçe, koronavirüsün ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için her şeyi kullanabileceğimizi gösterecek” dedi.

KİMLER YARARLANACAK?

Kiracılar: Ev sahipleri korona krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracılara 1 Nisan tarihinden 30 Haziran tarihine kadar çıkış veremeyecek. Dükkan veya emlak sahipleri de kiracılarını bu süre zarfında çıkaramayacak. Süre gerekirse 30 Eylül’e kadar uzatılacak. Kira borcu baki kalacak. Ama ödeme süresi ertelenecek.

Hartz IV (işsizlik yardımı alanlar) da yardım paketine dahil edildi. Korona krizi nedeniyle yardım başvurusunda bulunanların 6 ay boyunca mal varlığı veya kira miktarına bakılmayacak.

Aileler: Korona krizi nedeniyle geliri düşen aileler çocuk parası yardımı alacak.

Tek kişilik işletmeler: Müzisyenler, oyuncular, sanatçılar, fotoğrafçılar, terapistler, serbest çalışanlar üç ay boyunca doğrudan 9 bin Euro ile 15 bin Euro arasında yardım alacak. Yardımlar bürokrasiye takılmayacak. Başvuran kişilerin korona krizinden etkilendiğini inandırıcı biçimde anlatması yeterli olacak.

Kısa mesai: Çalışanlarını tutmak isteyen işyerleri işten çıkarma durumunda çalışanların yüzde 10’u bundan etkilenirse kısa mesaiye gidecek. Kısa mesaide Federal iş Ajansı çalışana maaşının yüzde 60’ını, çocuklu ailelerde yüzde 67’sini ödeyecek. İş Ajansı işyerlerinin ödediği sosyal kesintileri de karşılayacak. Kısa mesai başlangıçta 5 ay geçerli olacak.

Hastaneler: Hastanelere 3 milyar Euro üzerinde yardım paketi ayrıldı. Yoğun bakım yatağını artıran hastaneler her bir yoğun bakım yatağı için 50 bin Euro alacak.

600 MİLYAR EURO

Küçük ölçekli şirketler için yardım paketi 50 milyar Euro. 5 kişi çalıştıran üç ay boyunca 9 bin Euro, 10 kişi çalıştıran 15 bin Euro yardım alacak. Orta ölçekli işyerleri ve büyük şirketlere sınırsız kredi var. Devlet teşvik bankası KfW sınırsız özel kredi programını hazırladı. Buna göre Lufthansa gibi büyük şirketler gerekirse iflastan kurtarmak için kamulaştırılacak. Hükümet bu şirketlere milyarlarca Euro’luk güvence verecek. Kriz sona erince bu şirketler tekrar özelleştirilecek. Büyük ve orta ölçekli şirketlere devlet 600 milyar Euro ayırdı. Bunun 400 milyar Euro’su güvence, 100 milyar Euro’su devlet katılımı ve 100 milyar Euro geri ödemelerden oluşacak. Korona krizinden etkilenen şirketler vergi borçlarını erteleyebilecek. Devlet sermaye katılımında bulunabilecek.

Devlet bu yardımları karşılayabilmek için 156.3 milyar Euro yeni borç yapacak. Alman Anayasası 100 milyar Euro borç sınırı koyuyor. Bu madde geçici olarak yürürlükten kalkacak.