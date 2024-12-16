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Esed destekçilerine: ‘Almanya’ya gelmeyin’

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#ALMANYA#Annelena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
Esed destekçilerine: ‘Almanya’ya gelmeyin’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:02

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’de çöken Esed rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya’ya geçmeleri durumunda tutuklanıp yargılanacaklarını belirtti.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Baerbock, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman makamlarının, Esed rejimi ajanlarının Almanya’ya sığınmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, “Eğer Esed’in işkencecilerinden herhangi biri şu anda Almanya’ya kaçmayı düşünüyorsa, sadece açıkça söyleyebilirim. Rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız” dedi. Baerbock, ayrıca uluslararası güvenlik makamları ve istihbarat servislerinin şu anda mümkün olduğunca yakın bir şekilde birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya’nın daha sıkı sınır kontrolleri yaptığının altını çizerek, “Son derece tetikteyiz. Eğer Esed’in terör rejiminin uşakları Almanya’ya kaçmaya çalışırlarsa, bilmeliler ki, işledikleri suçları Almanya kadar sert bir şekilde takip eden başka bir ülke yok. Bu, onları denemeye cesaret etmekten caydırmalıdır” ifadesini kullandı.

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#ALMANYA#Annelena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

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