Eşcinsellerin eşit hak gösterisi

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BERLİN ile Stuttgart’ta eşcinsellerin daha iyi korunması ve her alanda eşit haklara sahip olmaları için düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldı. Başkent Berlin’de ‘Ancak birlikte güçlüyüz -Demokrasi ve çeşitlilik’ sloganıyla dün (cumartesi) öğleden sonra düzenlenen ve geç saatlere kadar devam etkinliğe 600 bine yakın, Stuttgart’takine de 500 binden fazla kişi katıldı. Rengarenk giyimli homoseksüel, lezbiyen ve cins değiştiren transseksüeller ile kendilerine destek veren Christofer Street Day (CSD) göstericileri, Alman Anayasası’nın ‘Yasa önünde eşitlik; ayırım yasağı’ başlıklı 3’üncü maddesindeki, “Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve var olan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez” ilkelerine “Kimse cinsel kimliğinden dolayı mağdur edilemez” ibaresinin de konulmasını talep ettiler.

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EŞCİNSELLERE ŞİDDETE HAYIR

Berlin’de 1979 yılından beri düzenlenen 46’ncı CSD etkinliğine Yeşillerli Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile CDU’lu Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner’in yanı sıra farklı partilerden bazı politikacılar da katıldı. Bakan Paus, tarihi Brandenburg Kapısı önünde yaptığı konuşmasında son dönemlerde yalnız Almanya’da değil Avrupa’da eşcinsellere dönük tepki ve saldırıların arttığına işaret ederken, “Hep birlikte toplumumuzun bir parçası olan bu insanlarla dayanışma sergileyip, saldırı ve tepkilere kararlı bir şekilde karşı çıkalım” çağrısında bulundu.

‘UZUN SARI SAÇLARIM VARDI’

Genelde Berlin’deki CSD etkinliklerinde Eyalet Başbakanları açılış konuşmalarını yaptıkları halde, geçen yıl açılış konuşmasını yapan Kai Wegner, bu kez kürsüden uzak durdu. Ancak göstericilerin Alman Anayasası’nın 3. maddesinde değişiklik talebine tam destek verdiğini ve bunun gelecek yıl yapılacak genel seçimlerden önce gerçekleşmesi için çaba göstereceği sözü verdi. Berlin’deki gösteriyi sabote etmek isteyen 25’e yakın aşırı sağcının polis tarafından uzaklaştırdığı, ancak hem Stuttgart’taki hem Berlin’deki etkinlik sırasında ve sonrasında müdahale gerektiren olaylar yaşanmadığı da açıklandı. Öte yandan Berlin’deki etkinlikte Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahneye ünlü Alman müzisyen Herbert Grönemeyer de çıktı. “Karşı cinse ilgi duyan moruk” (Alte Hetero-Boomer) olarak davet edildiği için bu etkinliğe katıldığını söyleyen ve katılımcıları söylediği parçalarla coşturan 68 yaşındaki Grönemeyer, “Ben 14 yaşından beri kolye ve yüzük takarım. Uzun sarı saçlarım vardı. Annem bunu dişi bulurdu” diyerek gençlik anısını da anlattı.