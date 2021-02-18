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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Eşcinsel futbolcularla dayanışma kampanyası

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Eşcinsel futbolcularla dayanışma kampanyası
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Almanya’da aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu bir grup futbolcu, eşcinsel futbolcularla dayanışma göstermek için aktif futbol yaşamlarında kendilerini gizlemeden kariyerlerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

BİR dönem Fenerbahçe’de de forma giyen ve şu an Berlin FC Union’da oynayan Max Kruse, VfL Wolfsburg’dan Alexandra Popp, FC Köln’den Jonas Hector gibi isimlerin de bulunduğu 800 futbolcu ve futbolun önde gelen isimleri kampanyaya destek verdi. ‘11 Freunde’ adlı spor dergisinin son sayısında kampanyaya desteklerini açıklayan isimler, “Sizi destekleyeceğiz ve cesaretlendireceğiz. Eğer gerekirse size yapılan düşmanlığa karşı sizi savunacağız. Sizin yanınızdayız” mesajı verdi. Yapılan ortak açıklamada, 2021 yılında da Alman futbol dünyasında bir tane bile eşcinsel futbolcunun kendisini ifşa etmediği belirtilirken, “Kendileriyle ilgili durumu açıkladıktan sonra tepki ve düşmanlık çekmekten ve dışlanmaktan korkuyorlar. Futbol kariyerlerini bitirmemek için eşcinsel futbolcular cinsel tercihlerini gizlemek zorunda kalıyor” denildi.
Ancak Alman Milli Takımı’nın ve Bayern Münih’in ünlü oyuncularından Philipp Lahm ise piyasaya yeni çıkan kitabında eşcinsel futbolculara cinsel tercihlerini ifşa etmemelerini tavsiye etti. Lahm, Almanya’da bazı şehirlerde kulüplerin buna açık olabileceğini belirtirken, “Ancak bu şekilde Bundesliga’da yara almadan başarılı olma şansının çok az olduğuna inanıyorum” dedi.

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