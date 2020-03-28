Efsaneye polis şoku!

Newcastle United'ın efsane isimlerinden Nolberto Solano, ülkesi Peru'da corona virüs önlemlerini çiğnediği için polisle sorun yaşadı.

Solano, Lima'daki bir partide yakalandı ve sokağa çıkma yasağını deldiği gerekçesiyle karakola götürüldü.

Peru'da 16 Mart itibariyle insanların bir arada olduğu sosyal toplantılar yasaklanırken saat 20:00'den sonra da bir sokağa çıkma yasağı uygulanmakta.

Solano'nun gittiği evin yakınında oturanlar, öğlen saatlerinde gürültüden şikayet adına polisi aradılar fakat polis saat 20:00'den sonra olay yerine geldi.

Polisler, evin yüksek duvarlarından atlayarak içeri girip Solano'yu en yakın karakola götürmek adına gözaltına aldılar ve bu görüntüler de televizyondan yayınlandı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Solano, "Bu bir parti değildi. Ailemle bir yemek adına komşumuza gitmiştik. Zaten evimden 200 metre uzaktaydı ve sadece 6-7 kişi vardı. Ama biri müziği duyup akıllılık ederek TV programına haber verdi. Sanırım göz önünde insanlar için böyle şeyler olabiliyor. Polis daha sonra işin içine girdi ve elbette görevlerini yapmak durumunda kaldılar" ifadelerini kullandı. Corona virüsü ciddiye aldıklarını da belirten Solano, "Başkanımızın ülkeyi erken karantina altına alması çok iyi bir hamleydi. Burada yayılma İtalya ve İspanya gibi ülkelere kıyasla daha iyi durumda. Durumla çok iyi başa çıkıyoruz. Ben ve ailem de iyi durumda ve bu dönemin çok yakında geçmesini umuyoruz" dedi.