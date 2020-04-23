Esad’ın iki adamı işkenceden mahkemede

Sanıklardan Enver R., 58 kişinin ölümünden sorumlu olmak, insanlık suçu işlemek, cinsel saldırılarda ve Almanya’da sahte belgelerle sığınma talebinde bulunmak ve istihbarat toplamakla suçlanıyor. İddianamede, Enver R.’nin 2011 ile 2012 yılları arasında Şam’daki istihbarata ait hapishanede en az 4 bin kişiye işkence yaptığı da yer aldı. Diğer sanık Eyad A. ise çok sayıda kişiyi işkencenin merkezi olarak tanınan istihbarata ait hapishaneye götürmek, orada fiziki ve psikolojik işkence görmelerine yol açmak, sahte belgelerle Almanya’da siyasi sığınma talebinde bulunmak ve Almanya’da istihbarat toplamakla suçlanıyor.





Suriyeli mülteciler iki şüpheliyi tanıyınca polis Enver R.’yi Berlin’de, Eyad A.’yı da Rheinland Pfalz’da Şubat 2019’da yakalamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıtlar tutuklu yargılanmaktan kurtulamamıştı. Koblenz’de yapılan ilk duruşma öncesi iki sanığın avukatları ise basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu davayla birlikte Almanya’da şu anda farklı ülkelerde insan haklarını ihlali eden ve işkence uygulayan 100 kadar kişiye yönelik soruşturma ve kovuşturma sürüyor.