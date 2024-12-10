Esad sonrası Almanya’daki sığınmacılar ne olacak!

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SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hiç beklenmedik bir anda düşüşü, Almanya’nın sığınmacı politikalarına yansıdı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Suriye’den gelen sığınma başvurularıyla ilgili kararları, ülkedeki belirsiz durum nedeniyle geçici olarak durdurdu. BAMF sözcüsü, bu kararın yalnızca Suriye’deki durumun belirleyici olduğu başvuruları kapsadığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki durumun “fazla dinamik” olduğunu ve sığınmacılarla ilgili nihai bir karar almanın şu an için mümkün olmadığını açıkladı. Bakanlık, mevcut koşullar netleşene kadar Suriye’ye dair sığınma raporunun güncellenmeyeceğini belirtti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de benzer şekilde, şu anda Suriye’ye geri dönüşler konusunda bir tartışma başlatmanın erken olduğunu söyledi. Faeser, “Böylesine değişken bir durumda ileriye dönük tahminlerde bulunmak gerçekçi olmaz” dedi.



Almanya’da şu anda Suriye’den gelen 47 binden fazla sığınma başvurusu işleme alınmayı bekliyor. Bunların 46 bini ilk kez yapılan başvurulardan oluşuyor. BAMF yetkilileri, bireysel başvuruların değerlendirileceğini ancak şu an için bu dosyaların işlem sırasının ertelendiğini belirtti. Sözcü, “Suriye’deki durumun bu kadar belirsiz olduğu bir dönemde karar almak doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Esad rejiminin yirmi yılı aşkın süredir devam eden iktidarı sona ererken, yeni durumun Suriye vatandaşları için daha güvenli bir yer olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.