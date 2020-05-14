Eş dayağından kaçan kocalara sığınma evi

NÜRNBERG’de 100 gün önce ‘Caritas’ adlı hayır kurumu tarafından açılan ve çocuklarla birlikte üç kişiyi barındıracak kapasiteye sahip erkek sığınma evinde yer kalmadığı bildirildi. Sığınma evinde çalışan sosyal danışman Stefan Unterburger, “Eşinin şiddetinden kaçan erkeklere barınma olanağı sunuluyor. Erkeklerin de korunma alanlarına ihtiyacı var. Bizden başka hiç kimse şiddet görüp de sığınma evine yerleşenlerin adresini bilmiyor. Çok iyi saklanıyorlar. 100 gün içinde eş şiddeti mağduru üç kişiyi koruma altına aldık” dedi. Federal Asayiş Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da şiddet gören eşler arasında erkeklerin oranının yüzde 20. Almanya’da ‘Erkekleri Şiddetten Koruma Koordinasyonu’ adlı kuruluşunun eş şiddetinden kaçan erkeklerin sığınabileceği 7 koruma evi bulunuyor. Evlerin adresleri güvenlik gerekçesiyle saklı tutuluyor.