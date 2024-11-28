Ertekin Özcan Antalya’da anıldı

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ANTALYA Sanatçılar Derneği’nde (ANSAN), gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü şair-yazar Harun Yiğit’in üstlendiği anma etkinliği, Ertekin’in kızı Süreç Özcan’ın babası için yazdığı özlem dolu şiirini, gitarı eşliğinde yorumlamasıyla başladı. Bu sırada salonda duygulu anlar yaşandı. Harun Yiğit, Berlin’de uzun yıllar birlikte kaldığı Dr. Ertekin Özcan ile ilgili anılarını paylaştı. Yiğit, Almanya’da iken Hürriyet Gazetesi’nin Berlin muhabirliğini yaptığını, Özcan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini hatırlattı: “Ertekin Özcan’ın mücadeleci ruhuna hayrandım. Kendisini Almanya’da yaşayan Türklere adamıştı. Eşi Işıl Özcan ile birlikte Almanya’da çalışan Türk işçilerinin sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. Almanya’da birçok dernek kurup işçilerin örgütlenmelerini de sağlayan Özcan, sorunların çözümü için ilgili makamlarla temasa geçiyordu. Sosyal içerikli şiirler yazar, Türkiye’den Almanya’ya göç konusunda bilimsel araştırmalar yapardı. Bu konuda birçok kitap yazmıştı.”

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SON KİTABINI EŞİ TAMAMLADIHukukçu, eğitimci, şair ve yazar kimlikleriyle tanınan Dr. Ertekin Özcan’ın eşi Işıl Özcan da eşinin rahatsızlığı ve vefatı nedeniyle yarım kalan ‘Almanya’daki Türkiye-Türkiye Kökenli Toplumun ve Örgütlenmenin Gelişimi’ adlı kitabın tamamlanması, yayımlanması hakkında bilgi verdi. Gözleri dolan Özcan, “Eşim, çok değerli bilgi ve belgelerle dopdolu olan bu kitabın hazırlanış aşamasında aylarca gece-gündüz büyük bir özveri, dikkat ve heyecanla çalıştı, çabaladı, ancak tamamlayamadı. Görevi ben devraldım. Kitabın eksiklerini dostlarımızın da yardımıyla tamamlayıp yayımlanmasını sağladık. Ne acıdır ki, son kitabını göremeden yaşama veda etti” dedi.

BİRÇOK KİTAP YAZDI

1970’li yıllardan itibaren göçmenlerin eşit hakları için Almanya’da mücadele eden Dr. Ertekin Özcan’ın ilk sosyal içerikli şiir kitabı ‘Tükenişin Türküsü’ oldu. Ertekin, daha sonra ‘Emek Göçmenleri’, ‘Sular Durulacak’ gibi birçok araştırma ve şiir kitapları da yazdı, son eseri ise ‘Almanya’daki Türkler’ oldu. Belgelere dayalı kitapta, Almanya’da yaşayan Türklerin dünü ve bugünü anlatılıyor. Anma etkinliğinde Dr. Ertekin Özcan’ın sosyal içerikli şiirlerini şairler Cahit Çakcıl, Harun Yiğit, Nadire Sönmez, Alp Altundal seslendirdi, Raşit Sönmez ney, Süreç Özcan da gitar ile eşlik etti.