Erol Sander’in dansla sınavı!

DAHA önce profesyonel dans deneyimi olmayan Türkiye kökenli 53 yaşındaki Sander, televizyon programına hazırlık için özel dans dersleri aldı, çeşitli disiplinlerde sıkı bir ön çalışma yaptı. Ancak partneri olan profesyonel dansçı Marta Arndt ile çıktığı son programda jüri üyelerinden beklediği övgü ve puanı alamayan Sander, adeta hayal kırıklığına uğradı.

JÜRİ’DEN 13 PUAN ALABİLDİ

Latin rumbo dansı için sahneye çıkan Erol Sander, partnerine uyum sağlayamadığını gerekçe gösteren jüri üyelerinden sadece 13 puan alabildi. Erol Sander’in programda kalıp kalamayacağını gelecek programlarda göstereceği performans belirleyecek. Televizyon dizileri ve sinemanın aranan ismi Erol Sander, en son ilk bölümleri İstanbul’da çekilen ve ARD televizyonunda yayınlanan ‘Cinayet Masası İstanbul’ isimli polisiye diziyle gündeme gelmişti.