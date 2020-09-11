Ernst’in eski avukatına inceleme

STEPHAN Ernst, yakalandıktan sonra Vali Lübcke’yi 2 Haziran 2019’da evinin terasında öldürdüğünü polis ve savcılık sorgusunda itiraf etmiş, cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatmış ve silahı sakladığı yeri de göstermişti. Ancak bir süre sonra ifadesini geri çekmiş ve suç ortağı Markus H.’yi suçlayarak tetiği onun çektiğini anlatmıştı. İkinci ifadesini de değiştiren Ernst, bu kez Markus H. yanındayken yanlışlıkla tetiğe bastığını anlatmıştı. Bu ifadeyi avukatı de Hannig’in yönlendirmesiyle verdiğini duruşmada itiraf etmişti. Hâkim, zanlının itirafının doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak için eski ve yeni avukatları tanık olarak mahkemede dinledi. Sanığın avukatı Mustafa Kaplan, ifade değişikliğinin eski avukat Hannig’in isteği üzerine yapıldığını 16’ncı duruşmada anlatmıştı. Aynı duruşmada birkaç hafta Ernst’in avukatlığını yapan Dirk Waldschmidt de Hannig’i benzer sözlerle suçladı.

Stephan Ernst’in avukatı Musatfa Kaplan (solda) ve ağır suçlanan Frank Hannig, davanın ilk duruşmalarında beraber çalıştı.

‘BİRBİRİNİZİ SUÇLAYIN’ DEMİŞ

17’nci duruşmada ise bu benzer suçlamaları Ernst’in eski avukatlarından Frank Pflaeging yaptı. Pflaeging, Ernst’in, itiraflarını değiştirmesi için Hannig’in kendisini yönlendirdiğini anlattığını söyledi. Hannig’in, Ernst’in, Markus H.’yi, Markus H.’nin da Ernst’i suçlaması durumunda savcının işin içinden çıkamayacağını ve böylece sanığın tahliye olacağını düşündüğünü de söyleyen Pflaeging, müvekkiline ifade değişikliğine gitmemesi tavsiyesinde bulunduğunu da anlatı. Pflaeging, avukatlıktan çekilmesini de Hannig’in müvekkiline yalan ifade verdirmesine bağladı. Davanın 18’inci duruşması 17 Eylül perşembe günü yapılacak.

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke

İDDİALAR İSPAT EDİLİRSE...

Avukatın müvekkilini yalan ifade vermeye ve başka birini suçlamaya yönlendirmesi üzerine savcılık inceleme başlattı. Hannig’le ilgili henüz bir soruşturmanın açılmadığını belirten savcılık, delil toplandığını ve toplanan delillerden sonra soruşturmanın açılıp açılmayacağına karar verileceğini kaydetti. Savcı verilen ifadeleri güçlü delil olarak kabul ederse, avukat Hannig hakkında hem ceza hem de avukatlıktan men davası açılacak. İspatlanması durumunda ise Hannig bir daha avukatlık yapamayacağı gibi hapis cezası da alabilecek. Stephan Ernst, duruşmalar devam ederken Hannig’i avukatlığından azletmişti.