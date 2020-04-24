Erlangen Belediye Başkanı’ndan ramazan mesajı

ERLANGEN Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Florian Janik, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar ve üyeleri DİTİB Erlangen Başkanı Tuğrul Sönmez ve Erlangen Türk Kültür Derneği Başkanı Müslüm Gündüz’e özel mektupla iyi dileklerini iletti. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sayın Bayraktar, Erlangen Belediyesi Meclis Üyeleri ve şahsım size ve toplumun tüm üyelerine ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle selamlarımı ve en iyi dileklerimle iletirim. Ramazan ayı sizler için bir şuur ayı, ama bu günlerde Almanya ve tüm dünyada Koronavirüsü nedeniyle hayatımızı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Birçoğumuz için yeni olan değerler Müslümanlar için yeni değil. Aile içinde ve toplumla yardımlaşma bilhassa ramazan ayında çok önemli. Bu sene maalesef ramazan ayında bugünkü bilgilere göre müşterek ibadetler ve toplumsal oruç açmalar mümkün olmayacak. Ancak bu şekilde virüsün hızlı yayılmasını önleyebiliriz ve hayat kurtarabiliriz. Bu zor dönemde, Ramazan ayında huzur bulmanızı diliyorum. Şehrimiz için yaptığınız katkılar Erlangen kentimizi tüm insanlar için daha yaşanabilir bir hale getirmiştir. Lütfen bugüne kadar olduğu gibi yalnız yaşayan ve ihtiyar vatandaşlarımıza destek vermeye devam edin. Beraber yaşam için verdiğiniz nitelikli katkılardan dolayı teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Herkese barış dolu ve huzurlu bir ramazan ayı dilerim.”

CAMİ ARSASI İÇİN MÜJDE VERMİŞTİ

20 Kasım 2019 tarihinde Nürnberg Metropol Bölgesi Türk toplumu Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Florian Janik ile Türk sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir toplantı düzenleyip problemleri ele almıştılar ve Belediye Başkanı, Erlangen’deki Sultanahmet Camii (Blaue Moschee) için ek arsa müjdesini de vermişti. Halle kentinde yapılan Musevi ve Türk düşmanlığı saldırılarından sonra 12 Ekim 2019’da düzenlenen anma töreninde Janik, Erlangen Musevi Cemaati Başkanı Ester Limburg-Klaus ve TGMN Başkanı Bülent Bayraktar ortak tepki göstermişti. Nürnberg yakınlarında bulunan Erlangen kenti bilhassa Üniversitesi ve Siemens şirketiyle meşhur. Kentte çok sayıda Türkiyeli üniversite öğrencisi yaşamaktadır. Kasım ayındaki Mert Çokluk’un intiharı ile de Erlangen Türkiye ve Almanya’da konu olmuştu.