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Erken teşhiste devrim! Yetmezliği kalp değil, bacaklar söylüyor!

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#Kalp Yetmezliği#Erken Teşhis#Toronto Üniversitesi
Erken teşhiste devrim Yetmezliği kalp değil, bacaklar söylüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:04

Kanada’daki Toronto Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bacak kaslarındaki kan dolaşımı bozukluklarının kalp yetmezliğinin erken bir uyarı işareti olabileceğini ortaya koydu. Özellikle “korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği” (HFpEF) olarak bilinen ve teşhisi zor olan bu durumun erken tespitinin, tedavi sürecini hızlandırabileceği belirtildi.

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GELENEKSEL tanı yöntemleri kalp hastalıklarını teşhis etmek için kalp duvarlarının kalınlaşıp kalınlaşmadığı gibi genelde kalbin kendisine bakılarak yapılıyor. Ama bu belirtiler genellikle hastalık ilerledikten sonra ortaya çıkıyor. Küçük damarlardaki bozukluklar gibi erken uyarı işaretleri çoğu zaman fark edilmiyor. Toronto Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, bacak kaslarındaki kan damarlarının kalp yetmezliği için daha etkili bir erken uyarı sistemi olabileceğini keşfetti. Daha önce yapılan çalışmalar, bacaklardaki dolaşım sorunlarının hızlı yorulma ve fiziksel aktivite kapasitesinde azalma gibi semptomlarla ilişkili olduğunu göstermişti.

BACAK KASLARINA ODAKLANARAK DAHA GÜVENİLİR TEŞHİS
Araştırmacılar, özel bir MR tekniği kullanarak kan damarlarının fiziksel aktivite sırasındaki davranışlarını inceledi. Diyabet kaynaklı HFpEF olan fareler üzerinde yapılan deneylerde, bacak kaslarındaki kan dolaşımı bozukluklarının, kalp problemlerinin ortaya çıkmasından aylar önce başladığı tespit edildi. Araştırmacılar, sağlık çalışanlarının sadece kalbe değil, bacak kaslarına da odaklanarak daha güvenilir teşhisler koyabileceğini belirtiyor. Bu sayede, kalpte geri dönüşü olmayan hasarların önüne geçilebileceği kaydediliyor. Çalışmanın baş yazarı, “Bulgularımız, bacaklardaki kan akışını inceleyerek sorunları, sadece kalbe odaklanmaya kıyasla çok daha erken tespit edebileceğimizi gösteriyor” dedi.

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GÜVENİLİR BİR ERKEN UYARI SİSTEMİ Mİ
Araştırmacılar, şimdi bu yöntemi insanlar üzerinde klinik çalışmalarla test etmeyi planlıyor. Bacak kaslarındaki dolaşım bozukluklarının HFpEF için güvenilir bir erken uyarı sistemi olup olmadığını araştıracaklar. Eğer bu yöntem başarılı olursa, kalp yetmezliğinin çok daha erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

 

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#Kalp Yetmezliği#Erken Teşhis#Toronto Üniversitesi

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