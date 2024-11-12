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Erken seçim tarihi belli oldu

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#Almanya #Seçim#AVRUPADAN HABERLER
Erken seçim tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 13:56

Almanya’da hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve CDU/CSU, erken seçimin 23 Şubat 2025’te yapılması için anlaştı.

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ALMAN basınındaki haberlere göre SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihi konusunda anlaştı. Varılan anlaşmaya göre erken seçimler 23 Şubat 2025’te yapılacak. Ancak bu konuda nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek. Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz’un Federal Meclis’ten güven oyu istemesi gerekiyor. Scholz’un güven oyu alamamasının ardından Steinmeier’in 21 gün içinde Federal Meclis’i feshetmesi, 60 gün içinde de seçime gidilmesi gerekiyor.
Başbakan Scholz, 6 Kasım’da Almanya’daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı “trafik ışığı koalisyonu” olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

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#Almanya#Seçim#AVRUPADAN HABERLER

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