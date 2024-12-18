Erken rezervasyonların gözdesi Türkiye

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ALMAN Seyahat Birliği’ne (DRV) göre erken rezervasyonların seviyesi çok yüksek gerçekleşti. Bild gazetesinde yer alan habere göre Schauinsland-Reisen tur operatöründe, 2025 yaz sezonu için Türkiye gibi bazı destinasyonlara erken rezervasyon yaptıranların sayısı bir önceki yıla göre iki kat arttı. 2024 yazında 1 milyondan fazla Alman turist TUI aracılığıyla Türkiye’de tatil yaptı ve rezervasyonlar bir önceki yıla göre yüzde 30 artış kaydetti. TUI’ye göre Türkiye, 2025 yaz sezonunun en çok tercih edilen tatil destinasyonu olmaya devam ediyor. TUI-Almanya yöneticisi Benjamin Jacobi, tatilcilerin bu yıl seyahatten döndükten sonra gelecek yaz için yapacakları tatilleri garantiye almak adına erken rezervasyon yaptırdığını belirtti.

Özellikle İstanbul, büyük ilgi gören şehirlerden biri oldu. Seyahat portalı ‘weg.de’, 2025 yılında İstanbul’a yönelik rezervasyonların bir önceki yıla kıyasla yüzde 124 arttığını açıkladı. İstanbul’un ardından Dubai ve Rodos adası yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Yunan adaları da 2025 için erken rezervasyon trendinden büyük pay aldı. TUI, Almanya’dan Yunanistan’a 1 milyonun üzerinde turist beklediklerini duyurdu. Ancak artan taleple birlikte Yunanistan’a uçuş fiyatları da yükselişe geçti. Özellikle Selanik uçuşları yüzde 24 zamlanırken, Kos Adası için ortalama uçuş fiyatı 409 Euro’ya ulaştı. Almanların büyük bir kısmı mesafeli tatil seçeneklerini tercih ederken, en çok uçak bileti aranan destinasyonların başında Mayorka geldi.