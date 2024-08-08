Erken emekli olandan yüksek kesinti yapılsın!

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ALMAN İş İnsanları Federal Birliği (BAD) Başkanı Rainer Dulger’in ardından Alman ekonomi uzmanlarından Martin Werding de erken emeklilik ödemelerinde kesintilerin yükseltilmesini gündeme getirdi. Werding, bu sayede hem devletin giderlerinin azalacağını hem de nitelikli iş gücü açığının büyük ölçüde engelleneceğini savundu. Şu anda geçerli yasalara göre 45 yıl sigortalı çalışanlar 65 yerine 63 yaşında ödemelerde kesinti olmadan, 35 yıl çalışanlar her ay başına yüzde 0.3 kesintiyle emekli olabildikleri halde, Werding, kesinti oranının yılda 3.6 yerine en az yüzde 5-6’ya yükseltilmesini önerdi. Kesintilerin artırılması, hatta 63’ünde erken emeklilik yolunun kapatılması durumunda hem daha az kişi emekli olacağı için devlet giderlerinin azalacağını hem de son dönemlerde daha çok hissedilen nitelikli iş gücü açığının kolay kapatılacağını söyledi. 63’ünde erken emeklilik yolunun kapatılması halinde devletin yılda 3.5 milyar Euro tasarruf yapacağına dikkat çekildi.

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BAŞBAKAN SCHOLZ KARŞI

İşveren ve ekonomi çevreleri 63’te erken emeklilik uygulamasına son verilmesini ve emeklilik yaşının yükseltilmesini önerirken, Başbakan Olaf Scholz (SPD), buna karşı çıkıyor. Scholz, 45 yıl emek veren insanların 63 yaşında ödemelerde kesinti olmadan emekli olmalarına tam destek verdiklerini yineledi. 2012’de yapılan değişiklikle emeklilik yaşının kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseltildiğini hatırlatan Scholz, hükümetin bu alanda bir değişiklik düşünmediğinin altını çizdi. Hükümet ortağı Yeşiller buna tam destek verirken, küçük ortak FDP emeklilik yaşının yükseltilmesi önerilerine destek verdi. Ana muhalefet CDU/CSU da emeklilik yaşının yükseltilmesini istedi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, ‘gelecek nesillere altından kalkılamayacak yükler bırakılmaması için’ partisinin emeklilik yaşının artırılmasından yana olduğunu açıkladı. ‘Kardeş parti’ CSU’dan da buna destek geldi. CSU’lu Stephan Stracke, “Kesinti düşük olduğu için birçok insan erken emekliliği tercih ediyor. Ayrıca günümüzdeki yaşam ortalaması göz önünde bulundurularak emeklilik yaşı da artırılmalıdır” dedi.