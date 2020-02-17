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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Erken doğuma ‘ebeveyn parası’ desteği

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Erken doğuma ‘ebeveyn parası’ desteği

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, ‘Ebeveyn Parası Yasası’nda değişiklikler içeren yeni bir tasarı hazırladı. Buna göre, dünyaya erken gelen bebeklerin anne ve babalarına daha fazla maddi destek sağlanabilecek.

HAZIRLANAN yeni tasarıda, en az 6 hafta erken dünyaya gelen bebeklerin anne ve babasına bir ay daha fazla ebeveyn parası ödenmesi hükmü yer alıyor. Doğum iznine çıkan anne veya babanın haftalık çalışma süresi ise 30 saatten 32 saate çıkarılıyor. Ayrıca, yüksek kazancı olanların ebeveyn parasından faydalanabilmesi için yıllık kazancın üst sınırı 500 bin Euro’dan, 300 bin Euro’ya düşürülüyor. Bakan Giffey, 2021 yılında geçerli olması planlanan tasarıyı önce kabine üyelerine sunacak. Ardından tasarının yasalaşması için Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nin onayına sunacak.

YILLIK 7 MİLYAR EURO ÖDENİYOR
Almanya’da anne ve babaların bebeklerine, maddi kayba uğramadan daha fazla zaman ayırabilmeleri için ebeveyn parası ödeniyor. Ödeme 14 ay ile sınırlı. Anne ve babanın kazancına göre belirlenen ebeveyn parasının aylık alt sınırı 300 Euro. Ödenen en yüksek aylık ise bin 800 Euro. Giffey, Almanya’da yılda ödenen ebeveyn parası için 7 milyar Euro’dan fazla bütçe ayrıldığını söyledi.

 

 

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