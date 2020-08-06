Erkek futbol takımında bir kadın oyuncu

Buna göre 19 yaşındaki Elle Fokkema, 2020-21 sezonunda 4. Lig ekiplerinden VV Foarut’ta forma giyecek. Hollanda Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Art Langeler, pilot uygulamanın başarısına göre kuralı kalıcı yapmayı planladıklarını kaydetti. Hollanda’da kız-erkek karışık futbol modeli esasen 1986’dan bu yana uygulanıyor ve U19’a kadar kızlar, erkek takımlarında oynayabiliyor. Fokkema da 19 yaş üstü kuralına takılıyordu. Federasyonun özel izniyle genç sporcu, uzun süredir birlikte oynadığı arkadaşlarıyla devam edebilecek.