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‘Erkek Aklı’ Londra’ya geliyor

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#Londra#Emre Karayel#AVRUPADAN HABERLER
‘Erkek Aklı’ Londra’ya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:08

Ekranların ve sahnelerin sevilen yüzlerinden Emre Karayel, kadın-erkek ilişkilerini sorguladığı tek kişilik komedi oyunu ‘Erkek Aklı’ oyunuyla 18 Ekim’de Londra’da seyirci karşısına çıkıyor.

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TÜRKİYE’de ilgi gören oyun, ‘100-110 Euston Rd., London NW1 2AJ’ adresinde bulunan Shaw Theatre’da sahneye konulacak. Karayel, uzun seneler rol aldığı ‘Bir Kadın Bir Erkek’in ardından, stand-up tadındaki ‘Erkek Aklı’ adlı oyunuyla kadınları anlama çabasına devam ediyor. Erkeklerde eksik olan ‘X’ kromozomunun kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini seyirciye komedi unsurlarına başvurarak aktarıyor. Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir araya geldiği duruma ‘oksimoron’ denir. İşte ‘Erkek Aklı’, tam da bu kavramın etrafında şekilleniyor. Doğal oksimoron! İki farklı cinsiyet, iki farklı bakış açısı... Evrende her şey zıddıyla var olurken, kadın ve erkek arasındaki denge arayışını mizahi bir dille anlatan bu oyunda, seyirciler Semih’in beynindeki kadın-erkek mücadelesine tanık olacak ve bu dengeyi ararken kendilerini bulacaklar.

‘Erkek Aklı’ Londra’ya geliyor

 

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#Londra#Emre Karayel#AVRUPADAN HABERLER

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