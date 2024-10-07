‘Erkek Aklı’ Londra’ya geliyor

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TÜRKİYE’de ilgi gören oyun, ‘100-110 Euston Rd., London NW1 2AJ’ adresinde bulunan Shaw Theatre’da sahneye konulacak. Karayel, uzun seneler rol aldığı ‘Bir Kadın Bir Erkek’in ardından, stand-up tadındaki ‘Erkek Aklı’ adlı oyunuyla kadınları anlama çabasına devam ediyor. Erkeklerde eksik olan ‘X’ kromozomunun kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini seyirciye komedi unsurlarına başvurarak aktarıyor. Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir araya geldiği duruma ‘oksimoron’ denir. İşte ‘Erkek Aklı’, tam da bu kavramın etrafında şekilleniyor. Doğal oksimoron! İki farklı cinsiyet, iki farklı bakış açısı... Evrende her şey zıddıyla var olurken, kadın ve erkek arasındaki denge arayışını mizahi bir dille anlatan bu oyunda, seyirciler Semih’in beynindeki kadın-erkek mücadelesine tanık olacak ve bu dengeyi ararken kendilerini bulacaklar.