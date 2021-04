Er’in ‘Korkuluk’una 8 festivalden 10 ödül

2005 yılından bu yana Londra’da çalışmalarını sürdüren Umut Ulaş Er, ‘Korkuluk’ filmini “Güzelliği her zaman başına bela olmuş, hayatının her aşamasında, gittiği her yerde tacize uğramış, eski eşinden sürekli şiddet görmüş bir kadının psikoloğa sığınmasını, burada karşılaştığı sürprizi ve sonuçlarını ele alıyor” diye anlatıyor. Er, filminde erkeklerin tayin etmesine izin vermeyen bir kadının yeryüzündeki tüm tacizcilere karşı başlattığı bir savaşa şahit olunduğunu belirtirken, filmde melodrama ve gişe kaygısına düşmeden bu toplumsal sorunu gerçekçi bir dille perdeyle buluşturuyor.

SENERYO, YAPIM, YÖNETİM ER’E AİT

Ağustos ayında 140 sterlin bütçeyle çekilen 9 dakikalık filmin senaryosu Umut Ulaş Er’e ait. Başrolü Azeri oyuncu Elza Amani üstlenirken, kamera arkasında deneyimli sinemacı Garip Aksüt var. Mehmet Aktaş da asistan olarak görev aldı. Tolga Bedir’in projenin ses efektinde önemli bir görev üstlendiği filmde yönetmen koltuğunda yine Umut Ulaş Er var. Er filmin yapımcılığını da üstlendi.

İSTANBUL’DA DOĞDU

Umut Ulaş Er, ‘Yedi Bela Hüsnü’ filmindeki ‘Kız İsmet’ olarak tanınan karakter oyuncusu Necati Er’in oğlu olarak 1977’de İstanbul’da doğdu. “Çocukluğum babamla birlikte film setlerinde geçti” diye anlatan Er “Film yönetmeyi o setlerdeki yönetmenlerden öğrendim. Bu çok büyük bir şanstı çünkü set, oyuncu ve zaman yönetimi ancak sahada öğrenilebilen bir şey” diyor. 2000 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Er 2005’te Londra’da yaşamaya başladı ve tiyatro çalışmalarını burada sürdürdü.





FESTİVALLERDEN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

2022 yılının Mayıs ayına kadar 5 kıtadaki festivallerde yarışmaya devam edecek olan ‘Korkuluk’un şimdiye kadar kazandığı ödüller;

Cooper Awards-Ukrayna (Onur Ödülü)

Oynko Awards-Estonya (Onur Ödülü)

Accord Cine Fest-Hindistan (En İyi Kısa Film) (En İyi Çıkış Yapan Yönetmen) (En İyi Kadın Oyuncu)

İstanbul Film Awards-Türkiye (En İyi Kısa Film)

Samskara International Film Festival-Hindistan (En İyi Kısa Film)

Direct Monthly Online Film Festival-ABD (En İyi Görüntü Yönetmeni)

Continental Film Awards-Hindistan-Avrupa’nın En İyi Yönetmeni

Hollywood International Golden Age Festival-ABD (En İyi Yönetmen)