Ergül’ün cenazesi memleketi Balıkesir’e uğurlandı

KORONAVİRÜS önlemleri dolayısıyla sınırlı sayıda kişinin katılabildiği cenaze namazında taziyeleri kabul eden Ergül’ün ailesi, “Bu zorlu ve acılı süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen, acımıza ortak olan başta Düsseldorf Başkonsolosumuz Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Essen Başkonsolosumuz Şener Cebeci olmak üzere, dostlarımıza, uzaktan yakından arayan soran sosyal medyadan taziyelerini ileten sevenlerine ve değerli basın mensubu dostlarına, Almanya Balıkesirliler Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz, hepinizden Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti.

Cenaze namazına katılan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise şöyle konuştu: “Yakından tanıma fırsatı bulduğum, beyefendi kişiliğinden etkilendiğim, engin mesleki deneyimlerinden istifade ettiğim, Almanya’daki Türk basının usta kalemi ve gülen yüzü İbrahim Ergül’ü çok vakitsiz kaybetmenin derin üzüntüsünü ve hüznünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.”

HÜRRİYET’TE DE ÇALIŞMIŞTI

25 Aralık’ta Kovid-19 teşhisi konulan İbrahim Ergül, 16 Ocak cumartesi günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyefendiliği, güler yüzlülüğü ve esprili kişiliğiyle tanınan Ergül’ün vefatı, basın camiasını da sevenlerini de yasa boğdu. 80’li yılların başında Hürriyet gazetesi Bremehaven muhabiri olarak işe başlayan, farklı yerel yayınlarla birlikte Türk basın sektöründe 40 yıla yakın hizmet veren Ergül, hayatının bir bölümünü âşığı olduğu memleketi Balıkesir’de geçiriyordu. Almanya’da Balıkesir’i tanıtmak için aktif çalışmalarda bulunan Ergül, 2006 yılında Duisburg’da Almanya Balıkesirliler Derneği’nin (BALDER) de kurucuları arasında yer aldı. Almanya’da iki dilli yayın yapan Muhabirce gazetesinin yayın danışmanlığı görevini de yürüten Ergül, Almanya’da göç tarihine farklı bir katkı sunmak adına özellikle birinci nesil Avrupalı Türklerle söyleşiler yaparak, kimi zaman hüzünlü kimi zaman eğlenceli göç hikâyelerini gazete sayfalarına taşıdı.