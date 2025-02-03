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Erfurt’ta bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki genç ölümden döndü!

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#Erfurt#Bıçaklı Saldırı#Almanya
Erfurt’ta bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki genç ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:10

Almanya’nın Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt’ta, 14 yaşındaki bir genç bıçaklı saldırıya uğrayarak ölümden döndü.

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POLİSİN yaptığı açıklamaya göre, olay dün akşam Erfurt’un Vieselbach semtinde meydana geldi. Otobüs durağında ağır yaralı halde bulunan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen genç, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın izini sürmeye başladı.

16 YAŞINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki bir tarla yolunda 16 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ağır kan kaybeden 14 yaşındaki genç, acilen ameliyata alınarak hayata döndürüldü. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Erfurt polisi savcılığın devreye girdiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

 

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#Erfurt#Bıçaklı Saldırı#Almanya

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