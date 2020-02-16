Erfurt’ta AfD karşıtı gösteri

YÜRÜYÜŞE katılanlar sadece AfD’yi değil, AfD’yle işbirliği yapan FDP ve CDU’nun da kendilerini hayal kırıklığına uğrattıkları gerekçesiyle protesto etti. Eyleme destek veren Almanya Sendikalar Birliği (DBG) Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Körzell, CDU ve FDP’li Thüringen yöneticilerini inanılmaz cehalet ve güç takıntısı içinde olmakla suçladı. Hizmet sendikası ver.di Thüringen Eyalet Başkanı Corinna Hersel ise Thomas Kemmerich’in başbakanlıktan istifa kararı almasının ve CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring’in görevinden istifa etmesinin yapılan sorumsuzluğun bedelinin ödenmesi için yeterli olmadığını söyledi. Yürüyüşe çocuk ve gençlerin yanı sıra çok sayıda yaşlının da katıldığı gözlendi.

5 Şubat’ta Thüringen Eyalet Meclis’inde yapılan başbakanlık seçiminin üçüncü turunda AfD kendi adayı yerine FD’nin adayı Thomas Kemmerich’e oy vermiş ve başbakan seçilmesini sağlamıştı. Bu olay Almanya’da siyasi depreme yol açmıştı.