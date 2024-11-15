Eren ustalık yolunda ilerliyor

FRANKFURT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:45
13 yaşındaki piyanist Eren Parmakerli, Almanya’da ve Avrupa’da katıldığı konserler ve yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkati çekiyor. Bir yandan Karlsruhe’deki öğrenimini sürdürürken, diğer yandan Almanya, Avusturya ve Türkiye’de usta piyano eğitmenlerinden ustalık dersleri alan genç sanatçı, 17 Kasım günü Neckarhausen Şatosu’nda vereceği solo resitalde müzikseverlere Beethoven’dan Adnan Saygun’a uzanan bir program sunacak.
AİLESİYLE birlikte Rheinland-Pfalz eyaletindeki Speyer ile komşu eyalet Baden Württemberg’deki Karlsruhe’de yaşayan Parmakerli, piyanoya dört yaşında başlamış ve şimdiye kadar bir bölümü uluslararası yarışmalardan olmak üzere 30’a yakın müzik ödülünün sahibi. Bu yılın bahar aylarını Viyana’da geçiren, konuk öğrenci olarak ‘Musikgymnasium’a devam eden ve Viyana’da çeṣitli konserlere katılan Parmakerli, yaz aylarında İspanya’daki Uluslararası Málaga Piyano Festivali’ne katılarak, yeni bir başarıya daha imzasını atmış, başarılı performansı sayesinde festivalin kapanış konserinde José Luis López Anton yönetiminde Málaga Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne almıştı. Ayrıca festival bünyesinde düzenlenen piyano yarışmasında da birinci olmuştu.GÜLSİN ONAY’LA ÇALIŞIYOR
İspanya’daki başarısına Viyana’da yapılan Prof. Dichler Yarışması
’nda da gençler kategorisinde aldığı birinciliği ekleyen Parmakerli, kış sezonuna da hızlı bir giriş yaptı. Eylül sonundan yıl sonuna kadar programında 13 sahne performansı olan Parmakerli’nin Neckarhausen’deki solo resitali, genç yetenekleri dinleyiciyle buluşturan konser dizisi kapsamında gerçekleştiriliyor. 11 yaşındayken Karlsruhe Üniversitesi’nin üstün yeteneklilere yönelik programı olan ‘Precollege’ sınavını tam puanla geçerek Almanya’nın önde gelen eğitmenlerinden Prof. Sontrauud Speidel’in piyano sınıfına kabul edilen Parmakerli, bu eğitimini de halen sürdürüyor. Ustalık sınıflarında Gülsin Onay ile de çalışan Parmakerli, iki kez Gümüşlük Festivali’ne katıldı ve bu yaz Ayvalık Müzik Akademisi’nde Gökhan Aybulus’un ustalık sınıfına katıldı. Karlsruhe’deki ‘Europäische Schule’nin başarılı öğrencileri arasında yer alan Parmakerli’nin annesi çeviri, dil ve kültür bilimleri profesörü ve Mainz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak, babası ise dahiliye uzmanı hekim olarak çalışıyorlar.