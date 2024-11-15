Eren ustalık yolunda ilerliyor

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AİLESİYLE birlikte Rheinland-Pfalz eyaletindeki Speyer ile komşu eyalet Baden Württemberg’deki Karlsruhe’de yaşayan Parmakerli, piyanoya dört yaşında başlamış ve şimdiye kadar bir bölümü uluslararası yarışmalardan olmak üzere 30’a yakın müzik ödülünün sahibi. Bu yılın bahar aylarını Viyana’da geçiren, konuk öğrenci olarak ‘Musikgymnasium’a devam eden ve Viyana’da çeṣitli konserlere katılan Parmakerli, yaz aylarında İspanya’daki Uluslararası Málaga Piyano Festivali’ne katılarak, yeni bir başarıya daha imzasını atmış, başarılı performansı sayesinde festivalin kapanış konserinde José Luis López Anton yönetiminde Málaga Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne almıştı. Ayrıca festival bünyesinde düzenlenen piyano yarışmasında da birinci olmuştu.

