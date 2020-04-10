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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 10.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Erdinç Sözeri yeniden Bundesliga'ya döndü

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Erdinç Sözeri yeniden Bundesliga'ya döndü
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Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi. Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

Sözeri Hertha Berlin ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. 51 yaşındaki teknik adam böylece yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Bundesliga'ya yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Sözeri daha önce Bundesliga'da çok sayıda takım çalıştırdı. Önemli tecrübeye sahip futbol adamı değişik tarihlerde olmak üzere iki kez Hamburg'da görev aldı. Ayrıca Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leverkusen, Stuttgart ve Wolfsburg'da sorumluluk üstlendi.

Sözeri bir zamanlar Darmstadt takımında da antrenörlük yaptı. Tecrübeli futbol adamı 1997 yılından beri farklı liglerde takım çalıştırıyor.

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