Erdinç Sözeri yeniden Bundesliga'ya döndü

Sözeri Hertha Berlin ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. 51 yaşındaki teknik adam böylece yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Bundesliga'ya yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Sözeri daha önce Bundesliga'da çok sayıda takım çalıştırdı. Önemli tecrübeye sahip futbol adamı değişik tarihlerde olmak üzere iki kez Hamburg'da görev aldı. Ayrıca Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leverkusen, Stuttgart ve Wolfsburg'da sorumluluk üstlendi.

Sözeri bir zamanlar Darmstadt takımında da antrenörlük yaptı. Tecrübeli futbol adamı 1997 yılından beri farklı liglerde takım çalıştırıyor.